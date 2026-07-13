Moto fuori strada a Cusio soccorsi lungo la strada del Monte Avaro

Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente fuori strada nel primo pomeriggio di lunedì lungo la strada del Monte Avaro, a Cusio. L’allarme è stato dato alle 14.15. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno raggiunto la zona lungo la strada. Nessuna informazione sulle condizioni del ferito o sulle cause dell’incidente. La strada è stata transennata temporaneamente.

Cusio. Incidente nel primo pomeriggio di lunedì lungo la strada del Monte Avaro, a Cusio, in Alta Val Brembana. L’allarme è scattato poco dopo le 14.15. Stando alle prime informazioni, una moto sarebbe uscita di strada per cause ancora da chiarire. Sul posto sono stati allertati l’elisoccorso, il Soccorso alpino della Valle Brembana, un’ambulanza e un’automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Zogno. Seguono aggiornamenti BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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