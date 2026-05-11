Incidente a Olginate | auto fuori strada e soccorsi in azione

Oggi, alle 14:30, lungo la Sp74 che attraversa Olginate, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice giallo, indicando una situazione di media gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Incidente con due auto coinvolte a Olginate. Il sinistro è avvenuto alle ore 14:30 di oggi, lunedì 11 maggio, lungo la Sp74 che attraversa il paese e ha richiesto l'intervento dei soccorsi in codice giallo (media gravità). Dopo l'impatto, una vettura è infatti finita nella scarpata a lato della.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente a Valmir: auto fuori strada, soccorsi immediatiUn’improvvisa perdita di controllo ha messo in allarme la frazione di Valmir, nel comune di Petritoli, dove una donna è rimasta coinvolta in un... Leggi anche: Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione Argomenti più discussi: Olginate. Scontro auto-moto sulla Sp72, soccorso un ragazzo; Brutto incidente auto-moto | ragazzino portato all' ospedale Civile; Scontro auto-moto sulla Vigevanese | 4 feriti tra cui due bambini. Scontro tra due auto sulla SP72 a OlginateL’incidente nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale: coinvolta una persona di circa 30 anni Sul posto i soccorsi sanitari, i Carabinieri di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco OLGINATE – Incident ... msn.com