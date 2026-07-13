Una moto è stata trovata in una scarpata lungo la strada per il Monte Avaro. Qualcuno aveva segnalato la presenza del veicolo, scatenando l’intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. Tuttavia, si è scoperto che la moto era stata rubata e abbandonata nella scarpata. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

C'era la moto in fondo a una scarpata lungo la strada per il Monte Avaro, qualcuno l'ha vista e ha dato l'allarme: e sono intervenuti 118, vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri della Compagnia di Zogno. Dopo il recupero e le ricerche tutto intorno senza trovare morti o feriti, sono stati infine i carabinieri, basandosi sulla targa, a chiarire il mistero: qualcuno aveva rubato la moto al proprietario, che lavora in uno dei rifugi dell'Avaro e l'aveva buttata in fondo alla scarpata. Non si sa chi sia stato e perché lo abbia fatto, ma la vicenda ha avuto un lieto fine. La moto è stata recuperata e il proprietario potrà sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Cusio, vede una moto fuori strada e dà l'allarme. Ma qualcuno l'aveva rubata e poi buttata nella scarpata

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