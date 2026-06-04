Il Dpcm del 22 aprile 2026 ha risolto un problema istituzionale di lunga data in Italia. Il testo presenta tre modelli di strategia di sicurezza nazionale, ispirati a quelli adottati da Londra, Parigi e Berlino. La nuova normativa introduce un quadro strutturato per la definizione delle politiche di sicurezza, con riferimenti chiari a modelli stranieri. La riforma mira a modernizzare le modalità di gestione delle questioni di sicurezza nel paese.

Con il Dpcm del 22 aprile 2026 l’Italia ha risolto un problema istituzionale che si trascinava da decenni: l’art. 5 definisce la struttura della futura Strategia di sicurezza nazionale (interessi e obiettivi, politiche e strumenti, gestione delle crisi) e fissa il processo di adozione, il ciclo triennale di aggiornamento e la supervisione del Copasir. In poche parole un “contenitore” per la Strategia di Sicurezza Nazionale (SSN) del nostro Paese finalmente c’è; resta tuttavia la domanda più difficile: come riempirlo? L’esperienza dei principali alleati offre modelli utili e qualche avvertimento. Tra il 2023 e il 2025 Regno Unito, Francia e... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Da Londra a Parigi a Berlino, tre modelli di Strategia di sicurezza nazionale per l’Italia

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gli altri viaggiatori, vuol forzare i limiti, finché la sbirraglia si scatena. La solita strategia fra megalomania e provocazione e soliti calcoli sbagliati però. La verità è che c’è a questo punto un controllo diffuso, condiviso in tutta Europa, che dei vittimismi, delle lagn x.com

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