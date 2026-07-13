Morto Sam Neill il volto indimenticabile di Jurassic Park | Non ho paura di morire ma mi darebbe fastidio

Sam Neill, l’attore neozelandese che sarà ricordato per i ruoli iconici in Jurassic Park e Peaky Blinders, è morto lunedì 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia. Aveva 78 anni. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram dalla famiglia, che ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento di dolore immenso. Non è stata rivelata la causa del decesso, ma Neill aveva lottato a lungo contro il cancro ed era guarito. Nel 2023 Neill aveva rivelato pubblicamente, attraverso le pagine della sua autobiografia Did I Ever Tell You About This?, che l’anno precedente gli era stato diagnosticato un linfoma a cellule T angioimmunoblastico di stadio tre, una rara forma di cancro del sangue. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Circa 10 minuti fa è stato annunciato che Sam Neill è passato a miglior vita serenamente tra la famiglia, che possa riposare in pace. reddit

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