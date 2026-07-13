L’attore, famoso per il ruolo in un film di successo del 1993, è deceduto all’età di 78 anni. La sua carriera include anche il mondo del vino, oltre al cinema. La notizia è stata comunicata senza dettagli sulle cause della morte. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra fan e colleghi, senza ulteriori informazioni sui suoi beni o patrimonio.

La morte di Sam Neill è una di quelle notizie difficili da digerire per qualsiasi appassionato di cinema. In particolare Gen X e Millennial sono legatissimi al celebre attore, morto all’età di 78 anni. L’attore neozelandese è deceduto improvvisamente dopo essersi ripreso da un tumore che lo aveva colpito anni fa. L’annuncio della sua famiglia, riunita intorno a lui a Sydney, ha rapidamente fatto il giro del mondo. Gigantesca era infatti la fama dell’attore, tra volti cardine della saga di Jurassic Park. Il mondo del cinema, però, non rappresentava la sua unica passione e forma di guadagno. Dietro al franchise dei dinosauri più famoso di sempre si nasconde infatti un patrimonio fondato tanto sul set quanto sul vino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morto Sam Neill, da Jurassic Park al vino: quanto vale il patrimonio del celebre attore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Sam Neill, lattore di Jurassic Park è morto a 78 anni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morto Sam Neill, l’attore protagonista di “Jurassic Park”

Addio a Sam Neill, morto a 78 anni per "malore improvviso" l'attore di Jurassic Park, era guarito da un tumore del sangueL’attore neozelandese Sam Neill è morto a 78 anni a causa di un “malore improvviso”.

Temi più discussi: Morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano; È morto Sam Neill, l’attore protagonista di Jurassic Park; Sam Neill, morto a 78 anni l'attore di 'Jurassic Park'; Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni.

Addio a Sam Neill. L'attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant x.com

RIP, Sam Neill. Ci mancherai. reddit

E’ morto Sam Neill, addio alla star di ‘Jurassic Park’E' morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga 'Jurassic Park' e per aver recitato in 'Lezioni di Piano', Palma d'Oro al ... lapresse.it

È morto Sam Neill, l’indimenticabile dottor Alan Grant del kolossal Jurassic Park. Nel 2023 era in fin di vita a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadioAddio a Sam Neill, il leggendario dottor Alan Grant di Jurassic Park. L'attore aveva 78 anni e aveva sconfitto un linfoma ... ilfattoquotidiano.it