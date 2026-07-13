È morto l’attore neozelandese noto per aver interpretato il dottor Alan in ‘Jurassic Park’. Originario di Sidney, aveva anche esordito come regista. La sua carriera include ruoli in film come ‘Lezioni di piano’. Oltre al cinema, possedeva vigneti in Nuova Zelanda e aveva rifiutato un ruolo importante che sarebbe andato a Harrison Ford. La sua scomparsa è avvenuta oggi, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Roma, 13 luglio 2026 – Il cielo di Hollywood da oggi è più buio. Si è spenta una delle sue stelle più luminose: è morto a Sidney Sam Neill, l'attore neozelandese di ‘Lezioni di piano’ e ‘Jurassic Park’. Aveva 78 anni. La notizia giunge in modo inaspettato, soprattutto dopo che nei mesi scorsi l'attore aveva rassicurato i fan dichiarandosi finalmente libero dal cancro a seguito di innovative terapie immunologiche. La sua scomparsa è stata annunciata con un comunicato pubblicato sul suo account Instagram. Non sono state rese note le cause del decesso, ma Neill aveva rivelato solo di recente di essere guarito dal cancro che gli era stato diagnosticato nel 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Sam Neill, addio al dottor Alan di ‘Jurassic Park’. Gli esordi alla regia, la svolta nel ruolo rifiutato da Harrison Ford e i vigneti in Nuova Zelanda

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Years after she fled, violent ex husband finds her and is coming for revenge | Full Movie

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