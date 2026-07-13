L’attore Sam Neill, celebre per il ruolo del dottor Alan Grant nella saga cinematografica di “Jurassic Park”, è morto oggi, 13 luglio, in Australia all’età di 78 anni. Uno dei volti più iconici del cinema degli anni Novanta, Neill ha saputo distinguersi tanto nei grandi blockbuster quanto nelle pellicole d’autore, lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema internazionale. Al fianco della carriera di attore Neill – due matrimoni, due figli, e dal 1991 Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) – aveva coltivato la passione di viticoltore, con vigneti nella regione di Central Otago, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. La famiglia dell’attore ha comunicato la notizia attraverso un comunicato ufficiale, descrivendo la scomparsa come “improvvisa e inaspettata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Sam Neill, l’indimenticabile dottor Alan Grant del kolossal “Jurassic Park”. Nel 2023 era “in fin di vita” a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio

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Tim's Near-Death Experience in Jurassic Park | Jurassic Park | Action Rewind

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Morto l’attore Sam Neill, il dottor Alan di ‘Jurassic Park’. Aveva 78 anniL’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo del dottor Alan in ‘Jurassic Park’, è morto a 78 anni.

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Addio a Sam Neill. L'attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant x.com

Sam Neill è deceduto :( reddit

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