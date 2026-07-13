Sulla spianata ora destinata all’America’s Cup si trovava il circolo dell’Italsider, dove Edoardo Bennato ha incontrato Peppino di Capri. Bennato ricorda che tutti gli impiegati, incluso suo padre, frequentavano quel luogo. La voce di Peppino di Capri risuonava nel jukebox di Bagnoli, considerata da Bennato come un vero e proprio paradiso. La scoperta avvenne molti anni fa, in un’area ora trasformata e riqualificata.

Dove oggi c’è la spianata destinata al clamore dell’America’s Cup c’era il circolo dell’Italsider. Qui Edoardo Bennato ha scoperto Peppino di Capri. Quando è successo, Edo? «Ci andavano tutti gli impiegati della ditta, anche mio padre. E mi portava, ero un bambino, facevo canottaggio, giocavo a pallone. Poi c’era il jukebox, da cui uscivano voci celestiali. Quando ascoltai quella di Peppino scoprii il paradiso». Addirittura? «Sì, il mio paradiso era il rock and roll. Dentro quella macchina sparamusica c’erano i Platters di “Only you”, c’era Paul Anka con “Diana” e “You are my destiny”, c’era Joe Damiano con “Forever”, c’era Neil Sedaka con “Oh! Carol”, c’era Pat Boone con “Speedy Gonzales”, Perry Como con “Magic moments”, Little Richard con “Tutti frutti”, il re Elvis Presley e poi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Peppino di Capri, intervista a Edoardo Bennato: «La sua voce nel jukebox di Bagnoli era il paradiso»

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È morto Peppino Di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento

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