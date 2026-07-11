È morto Peppino di Capri, cantante e icona della musica italiana. Nato come Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939, sull’isola da cui prese il nome d’arte, ha mostrato il suo talento già da bambino esibendosi davanti a soldati americani nel secondo dopoguerra. La sua carriera è durata decenni, caratterizzata da numerosi successi e canzoni diventate classici. La notizia è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa o circostanze della morte.

Nato come Giuseppe Faiella, il 27 luglio del 1939, sull'isola da cui avrebbe preso il nome d'arte, Peppino Di Capri, mostrò fin da bambino il suo talento fuori dal comune, quando si esibiva davanti ai soldati americani, nel secondo dopoguerra. Fu tra i primi interpreti italiani a lasciarsi contaminare dal rock'n'roll americano, senza rinunciare alla tradizione melodica. Roberta, Melancolie, Nun è peccato, Luna caprese, St. Tropez Twist e soprattutto Champagne, non sono rimaste semplici canzoni di successo ma sono diventati brani parte del lessico sentimentale degli italiani. Champagne, in particolare, si è trasformato in un patrimonio collettivo, conosciuto anche da chi è nato molto dopo la sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È morto Peppino di Capri, voce intramontabile della musica italiana

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È morto Peppino di Capri reddit

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