Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è deceduto all’età di 93 anni. Durante il suo mandato, ha gestito il rapporto con il gruppo Agnelli e ha negoziato un accordo con General Motors. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

Si è spento all'età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003, un periodo delicato per il destino dell'azienda automobilistica torinese. In quella fase, infatti, il gruppo viveva un momento delicato ed era alla ricerca di un solido partner internazionale che, in un primo momento, sembrava essere stato individuato nella Ford. Serviva, però, un manager di statura internazionale, abile negoziatore, capace di costruire ponti tra le due sponde dell'Atlantico e Gianni Agnelli lo identificò proprio in Paolo Fresco. La sua carriera, del resto, rispondeva al profilo ricercato: nato a Milano nel 1933, laureato in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003: dal rapporto con Agnelli all'accordo con General Motors

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ULTIM'ORA — Morto Presidente Fiat. Ci lascia Paolo Fresco: aveva 93 anni

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