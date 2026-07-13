Paolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è deceduto all’età di 93 anni. Durante il suo mandato, ha guidato il gruppo e ha supervisionato l’alleanza con General Motors. È stato scelto come successore da un ex presidente del consiglio di amministrazione. La sua morte è stata comunicata da un rappresentante del gruppo, che ha ricordato la sua figura come un grande italiano.

Ha guidato il gruppo dal 1998 al 2003, scelto da Agnelli come suo successore. John Elkann: "Ci ha lasciato un grande italiano" Paolo Fresco, ex presidente della Fiat tra il 1998 e il 2003, è morto nella serata di domenica 12 luglio a 93 anni. Il manager, fedelissimo di Gianni Agnelli, è colui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Paolo Fresco, morto a 93 anni l’ex presidente della Fiat che guidò l’alleanza con la General Motors

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