Paolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è deceduto all’età di 93 anni. Nato a Milano e cresciuto a Genova, aveva ricoperto il ruolo di numero due in General Electric prima di entrare in Fiat, ruolo voluto da Gianni Agnelli. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

È morto Paolo Fresco, dal 1998 al 2003 presidente della Fiat, ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli. Aveva 93 anni. Nato a MIlano e cresciuto a Genova, prima di arrivare alla Fiat è stato a lungo numero due del colosso americano General Electric. Manager di statura internazionale, a Torino era soprannominato "l'Americano" e alla guida della Fiat disegnò l'accordo con General Motors. "Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile - commenta il presidente di Stellantis, John Elkann - e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso, per il sostengo che mi diede agli inizi della mia carriera. Sempre leale... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003

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È morto a 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal 1998 al 2003 su scelta di Gianni Agnelli. Manager di profilo internazionale, dopo una lunga esperienza ai vertici di General Electric era approdato a Torino, dove era stato soprannominato l’American x.com

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