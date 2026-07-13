È morto a 78 anni l’attore noto per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La famiglia ha comunicato che la scomparsa è stata improvvisa e inaspettata, ma ha specificato che l’attore era libero dal cancro al momento della morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

È morto a 78 anni l’attore Sam Neill, famoso aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. «La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro», si legge in un comunicato della famiglia pubblicato su Instagram. L’attore, nato in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, aveva annunciato ad aprile di essere guarito da un tumore del sangue al terzo stadio. Non solo Alan Grant: i ruoli più importante della carriera di Sam Neill. Come detto, Neill è noto al grande pubblico soprattutto per il personaggio del paleontologo Grant, apparso in Jurassic Park nel 1993, ripreso in Jurassic Park III e poi, quasi due decenni più tardi, in Jurassic World – Il dominio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto a 78 anni l’attore Sam Neill: i suoi ruoli più iconici

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Sam Neill è morto a 78 anni: addio allattore di Jurassic Park

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Morto l’attore Sam Neill, il dottor Alan di ‘Jurassic Park’. Aveva 78 anniL’attore neozelandese Sam Neill, noto per il ruolo del dottor Alan in ‘Jurassic Park’, è morto a 78 anni.

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Addio a Sam Neill. L'attore neozelandese, 78 anni, è morto lunedì a Sydney, in Australia. Lo scrive il New York Times. Ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Era conosciuto per il suo ruolo da protagonista, il Dottor Alan Grant x.com

Sam Neill, 78 anni, morto: notizie reddit

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