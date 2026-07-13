Morto a 78 anni l’attore Sam Neill | i suoi ruoli più iconici

Da lettera43.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto a 78 anni l’attore noto per aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. La famiglia ha comunicato che la scomparsa è stata improvvisa e inaspettata, ma ha specificato che l’attore era libero dal cancro al momento della morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

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È morto a 78 anni l’attore Sam Neill, famoso aver interpretato il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. «La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro», si legge in un comunicato della famiglia pubblicato su Instagram. L’attore, nato in Irlanda del Nord e cresciuto in Nuova Zelanda, aveva annunciato ad aprile di essere guarito da un tumore del sangue al terzo stadio. Non solo Alan Grant: i ruoli più importante della carriera di Sam Neill. Come detto, Neill è noto al grande pubblico soprattutto per il personaggio del paleontologo Grant, apparso in Jurassic Park nel 1993, ripreso in Jurassic Park III e poi, quasi due decenni più tardi, in Jurassic World – Il dominio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Sam Neill è morto a 78 anni: addio allattore di Jurassic Park

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