Morto a 44 anni Josh Grisetti star di Broadway e attore di Mrs Maisel | si è tolto la vita

Venerdì 10 luglio 2026, un attore di teatro e televisione di 44 anni si è suicidato. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti dell’artista, che hanno confermato la morte. La sua carriera comprende ruoli in produzioni di Broadway e apparizioni in serie televisive. La notizia ha suscitato un’ondata di commenti nel mondo dello spettacolo. La famiglia dell’attore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Il mondo dello spettacolo americano piange la scomparsa di Josh Grisetti, attore di teatro e televisione morto venerdì 10 luglio 2026 per suicidio all’età di 44 anni. L’annuncio è stato dato dal collega e amico Rob McClure, che ha condiviso la notizia con parole cariche di dolore sui social media. Grisetti era particolarmente conosciuto per il suo ruolo nella quinta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, dove ha interpretato Ralph Emerson in otto episodi della popolare serie Amazon. Il suo personaggio ha lasciato un’impronta significativa nella stagione finale della serie creata da Amy Sherman-Palladino. La carriera teatrale dell’attore è stata particolarmente brillante a Broadway, dove ha recitato nel musical Something Rotten! al fianco dello stesso McClure. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Josh Grisetti (Broadway Star) Knew He Was Going To Die

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