L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per aver interpretato l’Agente Wilson in “Twin Peaks – Il ritorno”, è morto all’età di 44 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo della televisione e del cinema piange la scomparsa di Owain Rhys Davies, attore gallese conosciuto a livello internazionale soprattutto per il ruolo dell’ Agente Wilson nella serie Twin Peaks – Il ritorno. L’artista è deceduto all’età di 44 anni, lasciando sgomenti colleghi, amici e fan in tutto il mondo. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso i social network. Secondo quanto riferito dai familiari, il decesso sarebbe avvenuto improvvisamente e per cause naturali, ma restano ancora alcuni aspetti da chiarire. L’annuncio della famiglia: “Ci sono ancora domande senza risposta”. A comunicare la morte dell’attore è stato il fratello Rhodri Davies con un messaggio diffuso su Instagram. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Owain Rhys Davies: è morto a 44 anni l’attore di Twin Peaks

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Owain Rhys Davies, l’attore di ‘Twin Peaks’ è morto a 44 anni

È morto Owain Rhys Davies di Twin Peaks, aveva 44 anni: “Restano domande sulla sua scomparsa”L’attore Owain Rhys Davies, noto per il ruolo dell’agente Wilson nel reboot di Twin Peaks del 2017, è morto a 44 anni.

Si parla di: Addio a Owain Rhys Davies, l’attore di ‘Twin Peaks’ è morto a 44 anni.

Addio a Owain Rhys Davies, l'attore di 'Twin Peaks' è morto a 44 anni(Adnkronos) - È morto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davies, noto al grande pubblico per il ruolo dell’Agente Wilson nel revival della serie Twin Peaks, la serie cult creata da David Lynch e ... msn.com

Addio a Owain Rhys Davies, l'agente FBI Wilson di Twin Peaks. Aveva 44 anniScomparso l'attore gallese noto anche per per i suoi ruoli nella serie di fantascienza di culto di Netflix The OA, ... corriere.it