Addio a Owain Rhys Davies | è morto a 44 anni l’attore di Twin Peaks

Da dayitalianews.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per aver interpretato l’Agente Wilson in “Twin Peaks – Il ritorno”, è morto all’età di 44 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo della televisione e del cinema piange la scomparsa di Owain Rhys Davies, attore gallese conosciuto a livello internazionale soprattutto per il ruolo dell’ Agente Wilson nella serie Twin Peaks – Il ritorno. L’artista è deceduto all’età di 44 anni, lasciando sgomenti colleghi, amici e fan in tutto il mondo. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso i social network. Secondo quanto riferito dai familiari, il decesso sarebbe avvenuto improvvisamente e per cause naturali, ma restano ancora alcuni aspetti da chiarire. L’annuncio della famiglia: “Ci sono ancora domande senza risposta”. A comunicare la morte dell’attore è stato il fratello Rhodri Davies con un messaggio diffuso su Instagram. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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