Morte Sam Neill | Benvenuti al Jurassic Park l' iconica scena con Laura Dern Jeff Goldblum e Richard Attenborough - VIDEO

Notizia in breve

Sam Neill è morto lunedì 13 luglio a 78 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente. La scena iconica di “Benvenuti al Jurassic Park”, con Laura Dern, Jeff Goldblum e Richard Attenborough, mostra i protagonisti che osservano i dinosauri ricreati. La scena è accompagnata dalla colonna sonora di John Williams.