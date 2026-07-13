Morte Sam Neill | Benvenuti al Jurassic Park l' iconica scena con Laura Dern Jeff Goldblum e Richard Attenborough - VIDEO
Sam Neill è morto lunedì 13 luglio a 78 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente. La scena iconica di “Benvenuti al Jurassic Park”, con Laura Dern, Jeff Goldblum e Richard Attenborough, mostra i protagonisti che osservano i dinosauri ricreati. La scena è accompagnata dalla colonna sonora di John Williams.
La scena, vede i protagonisti osservare per la prima volta i dinosauri redivivi, accompagnati dalla memorabile colonna sonora di John Williams Sam Neill è morto lunedì 13 luglio all'età di 78 anni. La famiglia ha comunicato la dipartita del celbre attore con un messaggio sui social, riportand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Tim's Near-Death Experience in Jurassic Park | Jurassic Park | Action Rewind
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