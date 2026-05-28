Le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella si concentrano su una donna sospettata di aver avvelenato le vittime con la ricina. La polizia sta analizzando prove e testimonianze per chiarire il ruolo della donna nel caso. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla sua identità o eventuali motivazioni. La procura ha avviato approfondimenti per verificare il collegamento tra la sospettata e i decessi. La situazione resta sotto stretta osservazione degli investigatori.

Continuano senza sosta le indagini della Squadra Mobile di Campobasso per fare luce sul giallo di Pietracatella, dove tra il 27 e il 28 dicembre hanno perso la vita Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, a causa di un presunto avvelenamento da ricina. La Procura di Larino procede per l’ipotesi di duplice omicidio premeditato e l’elenco delle persone interrogate ha ormai superato quota cento. Morte avvelenate con la ricina: il punto sulle indagini Il ruolo dei testimoni sul caso di Pietracatella L'importanza della relazione medica Morte avvelenate con la ricina: il punto sulle indagini Come riporta Adnkronos, gli inquirenti si stanno concentrando su una nuova e inquietante pista investigativa che porta a una figura femminile esterna al nucleo familiare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la sospettata è una donna dalla "mente diabolica"

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Madre e figlia avvelenate con la ricina, chi è stato: interrogata la madre di Gianni Di Vita

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Il giallo di Pietracatella si aggiunge anche Isa, la zia 92enne. La donna, che abitava nella stessa palazzina delle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina e morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, è stata ascoltata ieri in questura. Il motivo d x.com

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