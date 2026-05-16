Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di una donna e della figlia avvenuta a Pietracatella, emergono nuovi dettagli. Un individuo ancora senza identità nota avrebbe effettuato ricerche online riguardanti la ricina, una sostanza tossica. Le indagini hanno analizzato i dispositivi elettronici trovati sul luogo e hanno raccolto informazioni sulle attività di navigazione di questa persona. Al momento, gli investigatori non hanno ancora individuato il collegamento diretto tra queste ricerche e i decessi.

Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 26 e il 27 dicembre a Pietracatella, in Molise. Al centro degli accertamenti ci sono alcune ricerche online considerate inquietanti dagli investigatori e riconducibili a un misterioso “mister X”, o forse a una “miss X”, che nei mesi precedenti alla tragedia avrebbe cercato informazioni sulla ricina e sui suoi effetti. La Procura di Larino, che coordina le indagini sul caso, ha deciso di coinvolgere anche lo Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione anticrimine della polizia di Stato, per approfondire le tracce informatiche emerse nel corso dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, un “mister x” faceva ricerche online: le domande sul web

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