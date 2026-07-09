Dosi letali di ricina per le morte avvelenate a Pietracatella il punto sulle indagini e la possibile svolta

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autopsie hanno confermato che madre e figlia sono morte per avvelenamento da dosi letali di ricina. Le due donne sono decedute a Pietracatella a dicembre 2025. Le indagini si concentrano sulla provenienza della sostanza e sui possibili sospetti coinvolti. Finora, nessuna persona è stata formalmente accusata. La procura sta esaminando i risultati degli esami tossicologici e le tracce trovate sulla scena. La ricerca di eventuali responsabili prosegue senza sosta.

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Le autopsie confermano che Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella a dicembre 2025, sono morte a causa di dosi letali di ricina. Il referto è stato depositato alla Procura di Larino e rappresenta un nuovo tassello nell’inchiesta sul duplice decesso che ha sconvolto Pietracatella. Autopsie: “Dosi letali di ricina” Le morti di Antonella Di Iesi e Sara Di Vita, al centro del giallo di Pietracatella, trovano una prima certezza sul piano medico-legale. Il referto delle autopsie, infatti, sono state depositato alla Procura di Larino, e confermano che le due donne sono morte in seguito all’assunzione di dosi letali di ricina, una delle sostanze vegetali più tossiche conosciute. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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