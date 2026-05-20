A Pietracatella sono in corso indagini dopo due casi di morte avvelenata con la ricina. Le autorità stanno esaminando sette dispositivi elettronici, tra cui telefoni e computer, per raccogliere elementi utili alle indagini. In particolare, gli inquirenti si stanno concentrando sulle chat presenti sui dispositivi, che potrebbero fornire informazioni sulle circostanze delle morti. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivazioni, e le analisi proseguono per chiarire quanto accaduto.

Proseguono le indagini sul caso di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a fine 2025 a Pietracatella (Campobasso). L’attenzione degli investigatori si sta concentrando su sette dispositivi elettronici: due cellulari iPhone, due smartphone, due modem, un tablet e un computer portatile. L’obiettivo è cercare elementi utili a scovare l’assassino tra dati, chat, cronologia internet e file. L’inchiesta della Procura di Larino prosegue con nuovi accertamenti tecnici non ripetibili affidati allo Sco (Servizio centrale operativo). I nuovi accertamenti tecnici, cosa cercano gli investigatori Le chat WhatsApp... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, indagini su telefoni e pc per scovare l'assassino

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