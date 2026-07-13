Dopo un viaggio in Africa, un inviato televisivo ha accusato febbre a 40, dolori diffusi e spossatezza. All'inizio aveva pensato a un pelo incarnito, ma successivamente si è gonfiato un linfonodo. È stato necessario il ricovero ospedaliero. La condizione è stata collegata a un morso di zecca durante il viaggio.

Attimi di paura per Stefano Corti. L’inviato de Le Iene è finito in ospedale dopo aver accusato febbre altissima, dolori diffusi e una forte spossatezza in seguito al morso di una zecca durante un viaggio in Africa. In un primo momento il conduttore ha temuto di aver contratto la malaria, ma gli esami hanno escluso questa ipotesi: la diagnosi è stata quella di rickettsiosi, un’infezione batterica trasmessa dalle zecche. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Corti attraverso i social, dove ha pubblicato alcune immagini della lesione sulla gamba e una foto dal letto d’ospedale: “Bene ma non benissimo, sono stato morso da una zecca africana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “All’inizio pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo” e la febbre a 40: Stefano Corti dopo un viaggio in Africa

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La ama ancora | Pensavo fosse amore... invece era un calesse

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“Pensavo fosse un pelo incarnito e invece…”: il famoso di Italia1 ricoverato, è shockUn inviato di un programma televisivo è stato ricoverato in ospedale dopo aver notato un problema alla pelle.

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Pensava fosse solo un pelo incarnito invece aveva contratto un'infezione batterica trasmessa da una zecca in Africa, da dove era appena rientrato, che gli ha provocato febbre anche altissima. Lo ha raccontato l'inviato della trasmissione le Iene, Stefano C x.com

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