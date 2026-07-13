Equinox ha acquisito il 65% di Project for Building, azienda di Mornico al Serio attiva nel riciclo meccanico della plastica e nella produzione di manufatti tramite stampaggio a iniezione. La società di private equity entra nel capitale del produttore, che si occupa di lavorazione e trasformazione di plastica riciclata. L’operazione permette a Project for Building di ampliare le proprie capacità e presenza nel settore del riciclo della plastica.

La società di private equity Equinox entra nel capitale di Project for Building, azienda di Mornico al Serio specializzata nel riciclo meccanico della plastica e nella produzione di manufatti in plastica riciclata tramite stampaggio a iniezione. Attraverso il fondo Equinox IV, il gruppo ha acquisito il 65% della società. L'operazione è stata realizzata in partnership con Giancarlo Zanini, fondatore dell'azienda, che manterrà una partecipazione del 35% e continuerà a guidarne lo sviluppo industriale. L'investimento rientra nella strategia di Equinox di affiancare imprese italiane in progetti di crescita puntando su digitalizzazione e transizione energetica e ambientale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Mornico al Serio, Equinox acquisisce il 65% di Project for Building: cresce l'azienda del riciclo della plastica

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