Riciclo della plastica | i 10 errori che mettono in crisi persino la GenZ

Un nuovo studio rivela che molti giovani commettono errori nel riciclo della plastica, tra cui accartocciare le bottiglie invece di appiattirle. Questa abitudine riduce la qualità del materiale e complica il processo di riciclo. La maggior parte delle persone non conosce le tecniche corrette e mette in crisi le strutture di smaltimento. La differenza tra appiattire e accartocciare influisce sulla riutilizzabilità delle bottiglie. La pratica corretta è quella di schiacciare le bottiglie in modo uniforme, come un foglio di carta.

Alzi la mano chi non ha mai pensato di fare un favore al Pianeta accartocciando a mo’ di palline le bottiglie di plastica prima di riciclarle: peccato che la procedura corretta sia quella di assottigliarle, come un foglio di carta. Non c’è, però, da preoccuparsi troppo se anche noi abbiamo questa abitudine. Sono errori che commettono anche quelli che potrebbero insegnare a tutti la sostenibilità ambientale: le ragazze e i ragazzi appartenenti alla Generazione Zeta, che vantano una spiccata sensibilità ecologica, sicuramente maggiore rispetto agli adulti. Lo dicono i numeri. Secondo una recente indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero proprio degli Imballaggi in Plastica – ben 9 giovani su 10 affermano di fare regolarmente la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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