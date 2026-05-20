Una balena di plastica nelle scuole per insegnare il riciclo | il progetto della Srr fa tappa a Sciacca

Una balena lunga sette metri composta da ventimila bottiglie di plastica è stata portata nelle scuole di una regione dell’Agrigentino occidentale. La struttura, creata con migliaia di pezzi di plastica riciclata, ha come obiettivo quello di sensibilizzare studenti e insegnanti sulla gestione dei rifiuti e l’importanza del riciclo. Il progetto, promosso da una società di gestione dei rifiuti, ha fatto tappa in diverse scuole della zona, coinvolgendo i giovani in attività educative sul tema ambientale.

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