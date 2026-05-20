Una balena di plastica nelle scuole per insegnare il riciclo | il progetto della Srr fa tappa a Sciacca
Una balena lunga sette metri composta da ventimila bottiglie di plastica è stata portata nelle scuole di una regione dell’Agrigentino occidentale. La struttura, creata con migliaia di pezzi di plastica riciclata, ha come obiettivo quello di sensibilizzare studenti e insegnanti sulla gestione dei rifiuti e l’importanza del riciclo. Il progetto, promosso da una società di gestione dei rifiuti, ha fatto tappa in diverse scuole della zona, coinvolgendo i giovani in attività educative sul tema ambientale.
Una grande balena lunga sette metri realizzata con 20 mila bottiglie di plastica trasformate in migliaia di riccioli luminosi è arrivata nelle scuole dell’Agrigentino occidentale per promuovere il riciclo e la sostenibilità ambientale.Ha così preso il via, da Sciacca, il nuovo percorso educativo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Ambiente, la "balena" di plastica riciclata arriva nelle scuole dell'AgrigentinoLa grande scultura del progetto "Balena" approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla Srr Ato Agrigento...
Pieghevoli interattivi e incontri nelle scuole per insegnare il rispetto delle regole a bordo dei busL'Atap ha avviato di recente una collaborazione insieme al liceo artistico “Enrico Galvani” di Cordenons e alla parrocchia Beato Odorico di Pordenone...
La Balena arriva nelle scuole dell’Agrigentino: al via il grande progetto di riciclo nel territorioLa grande scultura del progetto Balena approda nelle scuole del versante occidentale della provincia di Agrigento grazie alla SRR Ato Agrigento Ovest ... grandangoloagrigento.it
Ambiente, la balena di plastica riciclata arriva nelle scuole dell'AgrigentinoLa scultura lunga sette metri realizzata con 20.000 bottiglie. Otto tappe tra Sciacca, Caltabellotta, Lucca Sicula, Burgio, Cianciana e Ribera ... agrigentonotizie.it