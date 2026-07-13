Durante il ricevimento di nozze, una coppia di sposi si è allontanata di nascosto dalla festa per recarsi in un fast food e mangiare un hamburger. La fuga è avvenuta senza far rumore, attirando l’attenzione solo successivamente. Nessuna altra persona è stata coinvolta e non sono stati segnalati incidenti o danni. La coppia è tornata in seguito al ricevimento, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche.

Una coppia di sposi ha fatto parlare di sé durante il proprio ricevimento di nozze, allontanandosi discretamente dalla festa per concedersi una sosta in un fast food. I due, che avevano trascorso l’intera giornata senza mangiare a causa dell’emozione e della tensione del grande giorno, si sono dichiarati “assolutamente affamati” e hanno deciso di rimediare con una pausa insolita ma decisamente pragmatica. La coppia ha fatto rientro ai festeggiamenti dopo circa un’ora di assenza, riferendo che la maggior parte degli invitati non aveva notato la loro temporanea sparizione. A raccontare l’episodio è stata la sposa, Amy Wilkin, che ha colto l’occasione per lanciare un messaggio alle future coppie: “ Consiglierei ad altri sposi di fare qualcosa di simile, perché non esistono regole rigide da rispettare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Morivamo di fame”: sposini fuggono di nascosto dal ricevimento di nozze per mangiare un hamburger

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