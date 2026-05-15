Dal sogno del viaggio di nozze alla morte degli sposini americani lungo la statale 115 Menfi col fiato sospeso per padre e figlia feriti

Due uomini e una donna sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 115, all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio. La dinamica dell’incidente non è ancora nota, ma si sa che tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Le condizioni dei feriti sono state giudicate non gravi dai medici. La polizia sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

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