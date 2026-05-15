Dal sogno del viaggio di nozze alla morte degli sposini americani lungo la statale 115 Menfi col fiato sospeso per padre e figlia feriti
Due uomini e una donna sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 115, all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio. La dinamica dell’incidente non è ancora nota, ma si sa che tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Le condizioni dei feriti sono state giudicate non gravi dai medici. La polizia sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.
Non sono in pericolo di vita i due menfitani, padre e figlia, lui di 50 anni e lei di 22 anni, che nel primo pomeriggio di ieri sono rimasti coinvolti nell'incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all'altezza dello svincolo per contrada San Giorgio. I due erano nell'Audi Q5. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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