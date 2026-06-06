Matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner | il secondo sì e il ricevimento da mille e una notte a Villa Valguarnera con Elton John che canta Your Song per gli sposini
L’atmosfera richiama la «Dolce Vita» mediterranea: ville storiche, palazzi nobiliari, hotel di lusso e una lista di invitati super vip hanno trasformato il capoluogo siciliano in un palcoscenico internazionale dedicato a musica, moda e jet set. Nozze che nascono nella discrezione londinese e in Sicilia si trasformano in una celebrazione principesca sospesa tra festa e spettacolo. Gli addetti ai lavori lo hanno già definito «il matrimonio dell’anno nel mondo dello spettacolo», arrivando a un parallelismo cinematografico per sottolinearne la portata: «Il matrimonio più importante in Sicilia dai tempi delle nozze tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 Il Padrino». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festa Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: in piazza SantAnna con Elton John
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Temi più discussi: Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: la città blindata, la festa fino a notte nel centro storico; Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia tra lusso e polemiche.
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