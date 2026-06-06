Matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner | il secondo sì e il ricevimento da mille e una notte a Villa Valguarnera con Elton John che canta Your Song per gli sposini

Da vanityfair.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’atmosfera richiama la «Dolce Vita» mediterranea: ville storiche, palazzi nobiliari, hotel di lusso e una lista di invitati super vip hanno trasformato il capoluogo siciliano in un palcoscenico internazionale dedicato a musica, moda e jet set. Nozze che nascono nella discrezione londinese e in Sicilia si trasformano in una celebrazione principesca sospesa tra festa e spettacolo. Gli addetti ai lavori lo hanno già definito «il matrimonio dell’anno nel mondo dello spettacolo», arrivando a un parallelismo cinematografico per sottolinearne la portata: «Il matrimonio più importante in Sicilia dai tempi delle nozze tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 Il Padrino». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

matrimonio di dua lipa e callum turner il secondo s236 e il ricevimento da mille e una notte a villa valguarnera con elton john che canta your song per gli sposini
© Vanityfair.it - Matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: il secondo sì e il ricevimento da mille e una notte a Villa Valguarnera con Elton John che canta Your Song per gli sposini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Festa Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: in piazza SantAnna con Elton John

Video Festa Matrimonio Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: in piazza SantAnna con Elton John

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa anticipa le nozze con Callum Turner: matrimonio a Villa Valguarnera, abito Versace ed Elton John papabile testimoneLa cantante Dua Lipa e la stilista Donatella Versace sarebbero state viste in modo non ufficiale a Palermo nel fine settimana, in un sopralluogo...

Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l’abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposerannoDua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo, tre mesi prima rispetto alla data inizialmente prevista.

Temi più discussi: Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo: la città blindata, la festa fino a notte nel centro storico; Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia tra lusso e polemiche.

matrimonio di dua matrimonio di dua lipaNozze Dua Lipa e Callum Turner, a Palermo il weekend di festa. VIDEODua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per celebrare il loro matrimonio con un lungo weekend di festeggiamenti. Dopo le nozze celebrate nei giorni scorsi a Londra, la coppia è arrivata nel ... tg24.sky.it

matrimonio di dua matrimonio di dua lipaDua Lipa e Callum Turner, è il giorno del matrimonio a Bagheria. Elton John e Madonna fra gli invitati - FotoUn matrimonio di polemiche quello di Dua Lipa e Callum Turner che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Per la festa nella dimora barocca attesi anche Madonna e Elton John. Dopo le proteste di chi accusa ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web