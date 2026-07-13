Morire di Ice | ucciso in Maine un 26enne di origini colombiane

Un ragazzo di 26 anni di origini colombiane è stato ucciso in Maine durante un intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti federali hanno aperto il fuoco nel corso di un'operazione a Biddeford. Sul luogo si sono radunate persone con manifesti che chiedevano l’abolizione dell’agenzia coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’episodio o sulle circostanze che hanno portato all’uso delle armi.

America oggi A Biddeford gli agenti federali aprono il fuoco contro il ragazzo. Sulla scena arriva la protesta, con i manifesti: «abolire» l’agenzia America oggi A Biddeford gli agenti federali aprono il fuoco contro il ragazzo. Sulla scena arriva la protesta, con i manifesti: «abolire» l’agenzia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Un uomo è stato ucciso ieri mattina a Biddeford, nel Maine, colpito da un colpo di arma da fuoco di un agente dell’ Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione. La vittima è stata identificata come... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Stati Uniti, agenti Ice uccidono un uomo a Minneapolis: vittima era 37enne americano

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Uomo ucciso nel Maine, “coinvolti agenti dell’Ice”. Secondo caso in pochi giorni dopo HoustonUn uomo è stato ucciso nel Maine, con agenti dell’ICE coinvolti, secondo quanto riferito.

Argomenti più discussi: Araujo, il figlio e la presidente messicana chiedono giustizia; Houston, agente dell'Ice spara e uccide un operaio messicano; Uccisione di Salgado per mano dell’ICE: Vogliamo indagini indipendenti; Usa. L’anti-immigrazione americana ha ucciso un’altra persona che non c’entrava nulla.

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