A pochi giorni dall’applicazione dell’ordinanza che impone la chiusura anticipata dei locali nelle zone più frequentate, l’opposizione critica la misura. Secondo gli esponenti di centrodestra, la decisione rischia di causare danni economici e di compromettere la sicurezza. La discussione si concentra sulla validità del provvedimento, con alcune voci che mettono in dubbio la sua efficacia e i possibili effetti negativi sulla movida e sull’economia locale.

Monza, 13 luglio 2026 – La stretta sugli orari della movida divide il Consiglio comunale di Monza. A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza con cui il Comune ha imposto la chiusura anticipata dei locali nelle aree più sensibili della città, il centrodestra alza il tiro e mette in discussione l’efficacia del provvedimento. Nel mirino non solo l’impatto economico, ma anche le possibili conseguenze sulla sicurezza urbana. A farsi portavoce delle perplessità è il consigliere di Noi con Dario Allevi, Stefano Galbiati, che ha depositato un’interrogazione chiedendo chiarimenti all’amministrazione. Le osservazioni. “I dubbi – afferma – arrivano prima di tutto dai commercianti, che temono una riduzione degli incassi senza la garanzia di risolvere davvero il problema della malamovida”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, l’opposizione contesta la riduzione degli orari per la movida: “Danni economici. E ricadute sulla sicurezza”

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