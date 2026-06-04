Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione sulla movida, avviando un dibattito sulle future politiche di gestione della vita notturna durante l’estate. Nel frattempo, l’associazione Futuro Nazionale invita a valutare attentamente i costi e le ricadute sul turismo locale. La discussione si concentra su come regolare gli eventi notturni senza compromettere l’afflusso di visitatori e la qualità della vita dei residenti.

Tarantini Time Quotidiano L’approvazione della mozione sulla movida da parte del Consiglio Comunale apre una nuova fase di confronto sulle politiche che l’amministrazione intenderà adottare per gestire la vita notturna cittadina durante i mesi estivi. A intervenire nel dibattito è Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che richiama l’attenzione sulla necessità di coniugare le esigenze di sicurezza con quelle di crescita economica e turistica della città. La mozione approvata dall’aula rappresenta un indirizzo politico e sarà ora il sindaco a valutare eventuali iniziative concrete. Proprio in vista di possibili provvedimenti, Battista pone l’accento sulla necessità di verificare preventivamente la disponibilità di uomini e risorse economiche per sostenere un rafforzamento delle attività di controllo sul territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli sulla movida, Futuro Nazionale invita a valutare costi e ricadute sul turismo

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