A Lecce sono in arrivo nuove restrizioni sulla movida, con modifiche agli orari di apertura e vendita di alcolici. La decisione è stata motivata da ragioni di sicurezza. La discussione si è protratta fino a tarda notte, con sette emendamenti presentati dal centrosinistra e cinque dalla maggioranza. La delibera riguarda principalmente limitazioni agli orari e al consumo di alcol nei locali del centro città. La nuova regolamentazione entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Sette emendamenti firmati dal centrosinistra, cinque dalla maggioranza. Poi una maratona andata avanti sino a notte fonda. Il nuovo regolamento comunale su vivibilità, igiene e pubblico decoro (ovvero, sulla movida) arriva in Consiglio comunale a Lecce e accende immediatamente lo scontro. La seduta, iniziata poco dopo le 16 di ieri, è entrata nel vivo attorno alle 23, dopo ore di tensioni, confronti serrati e accuse reciproche. Nel mirino dell’opposizione è finito soprattutto l’“iter lampo” seguito dal provvedimento: appena tre sedute della commissione congiunta Attività produttive-Statuto per portare in Aula un testo che, tra refusi, correzioni e modifiche annunciate direttamente durante i dibattiti, ha costretto il Consiglio a una lunga e complessa analisi notturna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Movida a Lecce, ora si cambia. Stretta su orari e alcol: «Motivi di sicurezza»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movida estiva, il Sap chiede una stretta su orari e bevande alcolicheCon l’arrivo della stagione turistica, il sindacato autonomo di polizia ha chiesto di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sulla Riviera...

Stretta sulla movida: controlli nei locali, abusivismo e denunce tra Lecce e GallipoliTra Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino sono stati effettuati controlli straordinari del territorio disposti dal questore, con l’obiettivo di...

Temi più discussi: Movida a Lecce, ora si cambia. Stretta su orari e alcol: Motivi di sicurezza; Maleh e altri dodici pronti a tornare al Lecce per fine prestito. Ma saranno nuovamente ceduti; Ambiente svenduto, reati prescritti: l'ex governatore Vendola esce dal processo sull'ex Ilva; Omicidio di Bakary, TikTok dal carcere. Il video (poi rimosso) di due minori arrestati per il delitto.

Movida, Lecce premia i locali che investono in sicurezza e telecamere: potranno chiudere 2 ore dopoUn premio per i titolari dei locali che decideranno di investire in sicurezza e sistemi di controllo: gli esercenti virtuosi potranno così prolungare l’apertura fino alle 3 della notte, anziché all’1. bari.repubblica.it

Movida a Lecce, ora si cambia. Stretta su orari e alcol: Motivi di sicurezzaSette emendamenti firmati dal centrosinistra, cinque dalla maggioranza. Poi una maratona andata avanti sino a notte fonda. Il nuovo regolamento comunale su vivibilità, igiene ... quotidianodipuglia.it