Monumenti toponomastica e identità | il caso di Napoli dopo l’unità d’Italia

Notizia in breve

Dopo l’unità d’Italia, sono stati modificati numerosi monumenti e toponomastica a Napoli. La città, che per oltre sette secoli ha avuto uno status di capitale autonoma, ha visto cambiamenti nelle denominazioni di strade e luoghi pubblici. La trasformazione ha coinvolto simboli e nomi storici, riflettendo le nuove scelte politiche e culturali adottate dopo il 1861. Nessuna modifica è stata fatta, invece, ai resti storici e alle strutture che testimoniano il passato autonomo di Napoli.