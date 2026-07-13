Monumenti toponomastica e identità | il caso di Napoli dopo l’unità d’Italia
Dopo l’unità d’Italia, sono stati modificati numerosi monumenti e toponomastica a Napoli. La città, che per oltre sette secoli ha avuto uno status di capitale autonoma, ha visto cambiamenti nelle denominazioni di strade e luoghi pubblici. La trasformazione ha coinvolto simboli e nomi storici, riflettendo le nuove scelte politiche e culturali adottate dopo il 1861. Nessuna modifica è stata fatta, invece, ai resti storici e alle strutture che testimoniano il passato autonomo di Napoli.
La storia non è un monologo Per oltre sette secoli Napoli è stata capitale di uno Stato autonomo, centro politico del Mezzogiorno, centro commerciale del Mediterraneo e tra le principali metropoli d’Europa. Le sue piazze raccontano il susseguirsi delle dinastie che ne hanno modellato il volto, i suoi nomi richiamano conventi, castelli, mercati, sovrani, tradizioni popolari e luoghi della vita quotidiana. La città parla il linguaggio della propria storia. VITTORIO EMANUELE II GIUSEPPE MAZZINI UMBERTO I DI SAVOIA Con l’annessione del Regno delle Due Sicilie al nascente Regno d’Italia, quel linguaggio venne progressivamente sostituito da una nuova narrazione pubblica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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