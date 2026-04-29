Napoli si tinge di colori | 200 eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti

Napoli si prepara a vivere un mese ricco di appuntamenti con il Maggio dei Monumenti, che dal 2 maggio al 2 giugno propone 200 eventi gratuiti in tutta la città. Durante questo periodo, cittadini e visitatori potranno partecipare a concerti, mostre e visite guidate, tutti organizzati senza costi. La manifestazione coinvolge numerosi luoghi storici e culturali, offrendo un'occasione di scoperta e di partecipazione aperta a tutti.

? Cosa sapere Napoli ospita 200 eventi gratuiti dal 2 maggio al 2 giugno per il Maggio dei Monumenti.. Il programma coinvolge 10 Municipalità con oltre 70 itinerari tematici tra mostre e musica.. Dal 2 maggio al 2 giugno la città di Napoli si trasforma in una tela vivente per la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, un percorso che quest’anno celebra l’identità partenopea attraverso il tema I colori di Napoli. La manifestazione, promossa e finanziata dal Comune, si ispira a un verso di Matilde Serao, evocando atmosfere ebbre di luce e folli di colori per raccontare la complessità urbana attraverso quattro tonalità fondamentali: il giallo, il bianco, l’azzurro e il rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli si tinge di colori: 200 eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti Notizie correlate Napoli a colori: torna il Maggio dei Monumenti: centinaia di eventi gratuiti, concerto finale con BollaniDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Napoli, torna il Maggio dei Monumenti: presentata la 32esima edizione dedicata ai coloriDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32esima edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Comicon Napoli 2026 ospiti stellari da Luca Parmitano a Crystal Reed di Teen Wolf; Napoli, gioielliere sequestrato davanti alla famiglia: rilasciato dopo sei ore; Pochos Napoli vince anche a Roma, doppietta storica al torneo Veni Vidi Daje; Benevento si tinge di giallorosso: festa in città con il Benevento Calcio in trionfo sul pullman scoperto. A Comicon Napoli arriva l’attore John C. McGinleyQuest’anno COMICON Napoli si tinge di mistero con l’arrivo della quarta e attesissima stagione di From, l’acclamata serie sci-fi horror di Paramount+ sulla ... napolivillage.com A Napoli per Comicon arriva John C. McGinley, medico stella della serie ScrubsArriva al Comicon di Napoli John C. McGinley, l'iconico Dr. ansa.it NON SOLO PERRONE IL NAPOLI PUNTA UN'ALTRA STELLA DEL COMO - facebook.com facebook Napoli: Alisson-Hojlund-De Bruyne, un tridente per oggi e per domani #SkySport #SkySerieA x.com