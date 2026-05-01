Maggio dei Monumenti Giallo di Napoli Residenza d’artista alla Biblioteca Universitaria di Napoli

In occasione del Maggio dei Monumenti 2026, il Comune di Napoli ha organizzato l’evento “Ebbra di luce, folle di colori”, che si svolge anche alla Biblioteca Universitaria della città. In questa cornice si tiene la seconda edizione della Residenza d’artista, un progetto che coinvolge artisti e spazi storici per promuovere attività di ricerca, dialogo e sperimentazione. La rassegna si inserisce tra le iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

In occasione del Maggio dei Monumenti 2026, "Ebbra di luce, folle di colori", promossa dal Comune di Napoli, la Biblioteca Universitaria di Napoli ospita la seconda edizione della Residenza d’artista, un progetto che trasforma gli spazi storici in un luogo di ricerca, dialogo e sperimentazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Alla Biblioteca Universitaria di Napoli, la presentazione di “Storia del Consiglio d’Europa” di Birte WassenbergGiovedì 26 febbraio 2026, alle ore 16,00, presso la sede della Biblioteca Universitaria di Napoli, in via Giovanni Paladino, 39 e in collaborazione... Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli: Rotonda Diaz, il 31 maggioIl pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maggio dei Monumenti 2026; Maggio dei Monumenti 2026; Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite; Duecento eventi e gran finale con Bollani: torna il Maggio dei Monumenti. MAGGIO DEI MONUMENTI - Al via la 32esima edizione della manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, il programmaMAGGIO DEI MONUMENTI 2026 dal 2 maggio al 2 giugno Al via la 32esima edizione della manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli Ebbra di luce, folle di colori Centinaia di eventi in tu ... napolimagazine.com Maggio dei monumenti a Napoli, 200 eventi da scoprire: «Celebriamo i colori della città»Ebbra di luce, folle di colori. La trentaduesima edizione del Maggio dei monumenti napoletano - e dei turisti - ha come tema i colori di Napoli: giallo, rosso, bianco ... ilmattino.it “Ebbra di luce, folle di colori”. La trentaduesima edizione del “Maggio dei monumenti” napoletano - e dei turisti - ha come tema i colori di Napoli: giallo, rosso, bianco e blu - facebook.com facebook Rocchi: “Napoli-Lazio, giusto il giallo a Lobotka, ecco perché. Qui mi piace molto…” x.com