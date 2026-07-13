A Wimbledon 2026 il montepremi ha raggiunto il record storico, superando ogni precedente edizione. La finale, oltre a consegnare uno dei trofei più ambiti del tennis, vede in palio una somma mai così alta prima d’ora. I premi sono stati incrementati rispetto alle annate precedenti, confermando la crescita economica e l’interesse attorno al torneo. La cifra complessiva del montepremi è stata ufficialmente comunicata e distribuita tra i partecipanti.

La finale di Wimbledon 2026 non mette in palio soltanto uno dei trofei più prestigiosi del tennis mondiale. In gioco c’è anche un montepremi senza precedenti, il più ricco nella storia dei Championships. Per Jannik Sinner e Alexander Zverev la sfida vale milioni di euro, punti fondamentali per la classifica ATP e un posto nella storia del torneo londinese. Le cifre ufficiali confermano l’importanza dell’evento: il vincitore porterà a casa un assegno da record, mentre anche il finalista sconfitto riceverà un premio milionario. Il montepremi record di Wimbledon 2026. L’edizione 2026 di Wimbledon ha stabilito un nuovo primato economico. Il montepremi complessivo supera infatti i 74 milioni di euro, una cifra mai raggiunta in passato dal torneo inglese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Tvzap.it - “Montepremi mai così ricco”: Sinner, quanto ha vinto a Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quanto guadagna Jannik Sinner se vince Wimbledon 2026 contro Zverev: montepremi mai così riccoNella finale di Wimbledon 2026, il vincitore riceverà oltre 4 milioni di euro e 2000 punti ATP.

Sinner-Zverev a Wimbledon, "montepremi mai così ricco": ecco il guadagno monstre del vincitoreDurante Wimbledon 2026, il montepremi ha raggiunto un record di oltre 74 milioni di euro.

Temi più discussi: Quanto guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Wimbledon 2026: montepremi mai così ricco; Chi è Arthur Fery, il numero 114 al mondo figlio di un milionario che sfiderà Cobolli a Wimbledon; Troppo champagne a Wimbledon, l’arbitro durante Cobolli-Fery: Brindate, ma aspettate la fine del punto’; Paul Seixas guadagnerà cifre folli: il contratto da 13 milioni straccia il record di Pogacar e non solo.

Quanto guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Wimbledon 2026: montepremi mai così riccoIn palio nella finale di Wimbledon per Sinner e Zverev oltre 4 milioni di euro per il vincitore e 2000 punti per il campione 2026 ... fanpage.it

Wimbledon 2026, montepremi da record e quanto guadagna il vincitore: i Championship sono sempre più ricchi e fanno un regalo a Sinner e gli altriWimbledon 2026, montepremi da record e quanto guadagna il vincitore: i Championship sono sempre più ricchi e fanno un regalo a Sinner e gli altri ... sport.virgilio.it