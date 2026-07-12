Durante Wimbledon 2026, il montepremi ha raggiunto un record di oltre 74 milioni di euro. Chi vincerà il torneo, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, riceverà questa somma complessiva. La cifra rappresenta il premio più alto mai assegnato in questa competizione. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui premi individuali o sulle ripartizioni. La competizione si svolgerà con la presenza di questi due atleti in finale.

Montepremi mai così ricco per Wimbledon 2026. Chi, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, vincerà il torneo porterà a casa non solo gli oltre 74 milioni di euro di montepremi. Il vincitore del torneo maschile infatti incasserà 4.224.000 euro, la cifra più alta mai messa in palio per il vincitore dei Championships. In ogni caso anche al perdente non andrà male visto che otterrà esattamente la metà: oltre 2 milioni e 100 mila euro. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48518276 Premi identici per il torneo femminile, vinto da Noskova su Muchova. Ma in palio ci sono soprattutto 2000 punti, che in caso di vittorie renderebbero molto ampio il divario tra Jannik e Zverev, che con la prima finale di Wimbledon della sua carriera sa che da lunedì sarà nuovamente numero 2 della classifica ATP. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner-Zverev a Wimbledon, "montepremi mai così ricco": ecco il guadagno monstre del vincitore

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Jannik Sinner & Ben Shelton Step Up Wimbledon 2026 Preparations

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