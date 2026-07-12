Quanto guadagna Jannik Sinner se vince Wimbledon 2026 contro Zverev | montepremi mai così ricco

Nella finale di Wimbledon 2026, il vincitore riceverà oltre 4 milioni di euro e 2000 punti ATP. La somma rappresenta il montepremi più alto mai assegnato in questa competizione. La partita vede opposti Sinner e Zverev. La finale assegnerà anche il titolo di campione del torneo 2026. Il montepremi e i punti in palio sono i più elevati mai distribuiti in un’edizione di Wimbledon.

In palio nella finale di Wimbledon per Sinner e Zverev oltre 4 milioni di euro per il vincitore e 2000 punti per il campione 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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