Montemesola il Maresciallo Ordinario Cosimo Leo è il nuovo vice comandante della Stazione Carabinieri
Il Maresciallo Ordinario Cosimo Leo è stato nominato vice comandante della Stazione Carabinieri di Montemesola. La sua nomina rafforza la presenza dell’Arma nella zona, con il nuovo ruolo che si aggiunge alle sue funzioni precedenti. La scelta mira a migliorare la gestione e la sicurezza del territorio. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione nel comune.
Tarantini Time Quotidiano Nuovo incarico alla Stazione Carabinieri di Montemesola, dove il Maresciallo Ordinario Cosimo Leo assume il ruolo di vice comandante, rafforzando il presidio dell’Arma sul territorio. Nato a Grottaglie il 17 ottobre 1993 e residente a San Marzano di San Giuseppe, il sottufficiale è entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 2016, dopo aver maturato esperienze nelle Forze Armate. Il suo percorso professionale è iniziato nell’Esercito Italiano, dove ha prestato servizio dal dicembre 2012 al dicembre 2014 presso la Brigata Paracadutisti “Folgore”. Successivamente, da gennaio a maggio 2016, ha fatto parte della Marina Militare, svolgendo servizio alla Capitaneria di Porto di Olbia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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