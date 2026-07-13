Montemesola il Maresciallo Ordinario Cosimo Leo è il nuovo vice comandante della Stazione Carabinieri

Notizia in breve

Il Maresciallo Ordinario Cosimo Leo è stato nominato vice comandante della Stazione Carabinieri di Montemesola. La sua nomina rafforza la presenza dell’Arma nella zona, con il nuovo ruolo che si aggiunge alle sue funzioni precedenti. La scelta mira a migliorare la gestione e la sicurezza del territorio. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione nel comune.