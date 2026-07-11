il maresciallo giovanardi diventa comandante della stazione

Il Maresciallo Ordinario Enrico Giovanardi ha preso il comando della Stazione Carabinieri di Civitella, che si occupa dell’intera area del comune della val Bidente. La nomina è stata ufficializzata di recente, con Giovanardi che assume il ruolo di comandante della stazione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche organizzative o altre variazioni in corso.

Il Maresciallo Ordinario Enrico Giovanardi ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Civitella, che ha competenza sull’intero comune della val Bidente. Giovanardi, 30 anni, radici romagnole, laureato in Scienze Giuridiche della Pubblica Sicurezza e in Giurisprudenza, proviene dal corso formativo triennale frequentato presso la scuola Allievi Marescialli di Firenze e ha già maturato una diversificata esperienza professionale, svolta con diversi incarichi tra le province di Padova e Mantova. Il giovane sottufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Colonnello Gianluigi Di Pilato, che nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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