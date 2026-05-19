Castelfranci cambio al vertice dei Carabinieri | il Maresciallo Capo Desiderio nuovo Comandante

A Castelfranci, la Stazione dei Carabinieri ha un nuovo comandante. Il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio prende il comando, sostituendo il collega trasferito al NAS di Salerno. La modifica avviene senza altri eventi rilevanti e si inserisce in un normale giro di incarichi all’interno dell’Arma. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato ulteriori dettagli o motivazioni legate a questa sostituzione.

La Stazione Carabinieri di Castelfranci ha un nuovo Comandante. È il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio, che subentra al Maresciallo Capo Paolo Pastore, trasferito al NAS di Salerno.La formazione e la carriera di Desiderio37enne originario della provincia di Napoli, nel 2012 è risultato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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