Dal 13 al 18 luglio 2026, un arcivescovo di Spoleto-Norcia sarà in visita in Mongolia su invito del Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar. La missione, in nome di Santa Rita da Cascia, prevede incontri con la comunità locale e rappresentanti religiosi. La visita si svolgerà in un contesto di scambio fraterno tra le chiese. La delegazione sarà guidata dall’arcivescovo, presidente della conferenza episcopale umbra.

Dal 13 al 18 luglio 2026 l’ arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo (foto), sarà in Mongolia su invito del Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar, il cardinale Giorgio Marengo, per una visita fraterna nel nome di Santa Rita da Cascia. Boccardo giungerà in Mongolia con due doni speciali per la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo della capitale del paese asiatico: una reliquia di Santa Rita ex corpore (dal corpo, ndr), dono delle Monache agostiniane di Cascia, e una statua della Santa, dono del Santuario di Roccaporena. L’Arcivescovo, inoltre, consegnerà al cardinale Marengo un sostegno economico per la Chiesa mongola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monsignor Boccardo si recherà in Mongolia nel nome di Santa Rita

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