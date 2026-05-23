L'allerta sicurezza nel quartiere Santa Rita è stata attivata in vista del derby tra Torino e Juventus, programmato in serata. La decisione ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di maggiore tensione e rischio di incidenti. Tuttavia, le forze dell'ordine avevano già segnalato preoccupazioni e richiesto misure di sicurezza più rigide, ma queste sono state ignorate dalla Lega. La partita si svolgerà di sera, aumentando la presenza di pubblico e potenzialmente di problemi legati alla sicurezza.

? Punti chiave Come influirà l'orario serale sulla sicurezza dei residenti di Santa Rita?. Perché la Lega ha ignorato gli avvertimenti delle forze dell'ordine?. Chi dovrà gestire gli scontri tra ultras nelle piazze del rione?. Quali rischi corrono i tifosi comuni dopo i precedenti episodi violenti?.? In Breve Scontri tra ultras nel 2024 e 2025 hanno causato disagi nel quartiere Santa Rita.. Precedenti agguati ai bus delle tifoserie avvenuti durante la partita contro l'Hellas Verona.. Decisione della Lega Serie A ignora le segnalazioni di Prefettura e Questura.. Rischi per residenti e negozianti di Santa Rita per l'afflusso notturno di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Toro-Juve di sera: allerta sicurezza nel quartiere Santa Rita

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