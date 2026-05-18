Solidarietà a Borgo Croci | raccolta di viveri per i più bisognosi nel nome di Santa Rita e Don Antonio Silvestri

A Borgo Croci si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà, con una raccolta di viveri rivolta alle persone in difficoltà. L’iniziativa si è svolta nel nome di Santa Rita e del sacerdote che è in corso di beatificazione, con una forte partecipazione della comunità. La raccolta ha visto l’impegno di volontari e cittadini, che hanno portato generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose del quartiere. La giornata si inserisce nelle celebrazioni legate alla figura del sacerdote, prossimo alla conclusione della fase diocesana del processo di beatificazione.

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