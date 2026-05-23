Reggio Calabria | 39 nuovi assunti alla Città Metropolitana prima del voto

A Reggio Calabria, 39 persone sono state assunte dalla Città Metropolitana prima del periodo di silenzio elettorale. Le assunzioni sono state formalizzate poco prima che iniziasse il divieto di comunicazione elettorale. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli o sui criteri di selezione dei nuovi dipendenti. La tempistica delle assunzioni ha sollevato domande sulla trasparenza delle procedure, ma nessuna ulteriore informazione è stata resa pubblica.

? Punti chiave Chi sono i 39 nuovi assunti della Città Metropolitana?. Perché le firme sono state apposte proprio prima del silenzio elettorale?. Come si collegano queste assunzioni ai precedenti casi di poltronificio?. Quali impatti avranno questi nuovi contratti sulla gestione dei servizi locali?.? In Breve 39 nuovi ausiliari assunti con contratti part-time da 18 ore settimanali.. Contesto di critiche per nomine precedenti di Antonino Castorina e personale ATAM.. Precedente assunzione a tempo indeterminato di una candidata della lista PD.. Impatto diretto sulla gestione dei servizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria.. A poche ore... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Reggio Calabria, il ritorno delle circoscrizioni: Non è una giornata storica, ma è importante

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