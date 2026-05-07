Disagi per lo Scuolabus a Monreale | Russo Pd chiede intervento immediato

Da settimane, il servizio di trasporto scolastico a Monreale presenta problemi causati dal guasto di un veicolo dedicato agli alunni delle scuole primarie. La situazione ha portato a disagi per le famiglie e gli studenti, che devono affrontare difficoltà nel raggiungere le scuole. Un rappresentante politico locale ha chiesto interventi immediati per risolvere la questione e ripristinare il normale funzionamento del servizio.

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Monreale – Da settimane il servizio di trasporto scolastico a Monreale registra gravi disservizi, scatenati dal guasto di un mezzo adibito al trasporto degli alunni delle scuole primarie. Un’anomalia che, invece di trovare soluzione rapida, si è trascinata nel tempo, riversando il peso delle inefficienze direttamente sulle famiglie del territorio. A sollevare il caso con forza è Sandro Russo, consigliere comunale del Partito Democratico, che non usa mezzi termini nel denunciare quella che definisce una gestione inaccettabile da parte dell’amministrazione comunale. «Il servizio scuolabus per gli alunni delle scuole primarie non può essere trattato come un problema secondario da un’amministrazione comunale che dovrebbe invece garantirne il funzionamento quotidiano ed efficiente», afferma Russo con nettezza.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Disagi per lo Scuolabus a Monreale: Russo (Pd) chiede intervento immediato Notizie correlate Allarme sulle carceri venete, Bigon chiede un intervento immediatoLa consigliera regionale denuncia sovraffollamento, carenze strutturali e mancanza di personale. Monreale, rottamazione quinquies in 36 rate: ok all’emendamento di Russo (PD): “Più cittadini potranno mettersi in regola”Monreale – Ieri il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi, un provvedimento importante che riguarda... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bambini a scuola tra polvere e transenne; Maltempo a Pescia, allagamenti e disagi: saltano le corse scuolabus; A Trequanda vandali in azione. Scuolabus, chiodi nelle gomme; Fano - Mascarin (in Comune): Scuola primaria 'Corridoni' assediata dai cantieri, istituto non avvisato dell’avvio del nuovo cantiere. Presentata interrogazione. Autobus scolastico si ferma per un guasto. Disagi per gli studenti, l’Aass si scusaUn guasto improvviso ha bloccato ieri mattina la linea 13 del trasporto scolastico, creando disagi agli studenti che attendevano lo scuolabus. Il mezzo, gestito dalla ditta Tabarrini, ha subito ... ilrestodelcarlino.it Bambini a scuola tra polvere e transennePolemiche per il cantiere davanti all’ingresso della Corridoni, in via Monte Grappa. Mascarin (’In Comune’) interroga: Criticità evidenti ... msn.com Il maltempo di mercoledì 7 maggio ha causato disagi alla circolazione, allagamenti e strade bloccate dal ghiaccio: i volontari sono intervenuti fino a tarda notte per mettere in sicurezza il paese LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/una-montagna-di-g - facebook.com facebook Cagliari, via Vesalio riapre al traffico ma restano i disagi per il cantiere x.com