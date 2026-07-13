Monopattini scatta l’obbligo di assicurazione | costo tra 35 e 55 euro

Notizia in breve

Dal 16 luglio diventa obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, coinvolgendo circa un milione di proprietari privati. L’associazione dei consumatori segnala che il costo dell’assicurazione si aggira tra 35 e 55 euro. La norma, introdotta con il nuovo Codice della strada, ha suscitato alcune critiche riguardo ai costi e alle implicazioni pratiche per gli utenti.