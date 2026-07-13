Monopattini scatta l’obbligo di assicurazione | costo tra 35 e 55 euro
Dal 16 luglio diventa obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, coinvolgendo circa un milione di proprietari privati. L’associazione dei consumatori segnala che il costo dell’assicurazione si aggira tra 35 e 55 euro. La norma, introdotta con il nuovo Codice della strada, ha suscitato alcune critiche riguardo ai costi e alle implicazioni pratiche per gli utenti.
Scatta il 16 luglio l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà un milione di proprietari privati Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Monopattini, slitta di 2 mesi lobbligo di assicurazione
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