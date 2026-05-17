Monopattini elettrici | arriva l’obbligo di targa e casco dal 2026

Dal 2026 sarà obbligatorio per i possessori di monopattini elettrici montare casco e applicare una targa. La normativa prevede anche l’obbligo di stipulare un’assicurazione per coprire eventuali danni causati durante l’uso. Questi cambiamenti influenzeranno i costi di chi utilizza i monopattini, anche se i dettagli sui rincari non sono ancora stati definiti. La nuova regolamentazione entrerà in vigore nel primo semestre del 2026.

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