Durante i Mondiali, la squalifica di un calciatore è stata revocata senza consultare i membri della commissione FIFA. La decisione di rimuovere il cartellino rosso è stata presa da un solo individuo, il presidente della commissione disciplinare della FIFA. Non sono stati coinvolti altri membri nel processo decisionale. La revoca ha permesso al giocatore di partecipare alle partite successive del torneo. La FIFA non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla procedura adottata.

Solo una persona avrebbe deciso di annullare la squalifica a Balogun. Si tratta del presidente della commissione disciplinare Fifa, Mohammad Al Kamali, che secondo il Times di Londra non avrebbe consultato gli altri 17 membri prima di consentire all'attaccante statunitense di giocare gli ottavi di finale contro il Belgio, nonostante l'espulsione ai sedicesimi contro la Bosnia., Una vicenda che ha scatenato numerose critiche al presidente degli Usa Donald Trump, il quale ha poi confessato di aver chiamato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per sottolineare la sua contrarietà al cartellino rosso. Lo stesso Infantino aveva... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Mondiali, rosso tolto a Balogun "senza consultare i membri della commissione FIFA"

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Le critiche alla FIFA per l’annullamento della squalifica di Balogun ai MondialiDomenica, la FIFA ha comunicato di aver revocato la squalifica di un giorno inflitta a un attaccante della nazionale statunitense.

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