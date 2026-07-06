Trump tiene in mano Infantino | tolto turno di squalifica a Balogun La Uefa e Malagò contro la Fifa

Donald Trump ha annullato il turno di squalifica a Balogun durante il Mondiale. La decisione è stata comunicata dopo una telefonata con il presidente della FIFA. La UEFA e il presidente del comitato organizzatore si sono opposti alla scelta, criticando la modifica delle regole. Non sono stati resi noti dettagli sulle motivazioni dietro questa decisione. La situazione ha provocato reazioni contrastanti nel mondo del calcio.

Donald Trump ha deciso di modificare le regole del calcio e del Mondiale in corso a suo piacimento. Ha telefonato al numero uno del calcio Gianni Infantino, presidente della Fifa, e gli ha chiesto di revocare la squalifica del calciatore statunitense Balogun che era stato espulso nell’ultima partita e quindi come da regolamento avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica contro il Belgio nell’incontro valido per gli ottavi di finale. E Infantino ha eseguito come se stesse gestendo un torneo di quartiere invece che la manifestazione più seguita del mondo. In sostanza Infantino ha azzerato le regole e ha provocato una serie di reazioni clamorose a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Panorama.it

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